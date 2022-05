Finlândia deve avançar com pedido de adesão à NATO 'sem demoras'

Primeira-ministra e presidente finlandeses concordam com a integração do país na Aliança Atlântica, mesmo perante as ameaças de Moscovo.

A primeira-ministra e o presidente finlandeses concordam com um pedido de adesão à NATO, confirmaram num comunicado conjunto. As declarações de Sanna Marin e Sauli Niinisto significam uma grande mudança na política do país, que se manteve fora da Aliança Atlântica para manter uma relação amistosa com a Rússia, com quem partilha uma fronteira de 1.300 quilómetros.