MÉXICO. O TRÁFICO TRANSFORMOU-SE NUMA INSTITUIÇÃO

O poder dos cartéis à solta no México

Tomás Guerreiro 16:29

Controlam um terço do território e enfrentam o Governo com arsenais de guerra e mercenários com experiência na Ucrânia. A morte de um líder lançou o caos nas ruas.

Em 2015, quando o exército mexicano o tentou deter, Nemesio Oseguera (conhecido por “El Mencho”, líder do cartel Jalisco Nueva Generación e um dos mais poderosos narcotraficantes do país) mandou os seus homens erguerem dezenas de bloqueios nas estradas e incendiarem autocarros e camiões – até um helicóptero militar foi abatido com um lança-granadas. A resposta do cartel paralisou Guadalajara durante horas e alimentou a aura de El Mencho, que conseguiu escapar sem deixar rasto no meio do aparato.

