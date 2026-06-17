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Acusado de homicídio do CEO da UnitedHealthcare, Luigi Mangione vai alegar perturbação psiquiátrica

Renata Lima Lobo 22:04
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Com dois processos a decorrer em simultâneo, a defesa de Luigi Mangione vai invocar uma perturbação emocional no julgamento estatal. O mesmo argumento não poderá ser utilizado no julgamento federal.

Em dezembro 2024, o nome de Luigi Mangione correu o mundo, por ser o principal suspeito de matar a tiro CEO da empresa de seguros UnitedHealthcare, Brian Thompson, em Nova Iorque. Como nos Estados Unidos existem dois sistemas de justiça que funcionam em paralelo, a nível estadual e a nível federal, Mangione tem acusações em ambos os casos. Por exemplo: como viajou entre estados para alegadamente cometer o crime, já configura um crime federal. No caso do crime do Estado de Nova Iorque, conta a acusação de homicídio e a invocação de perturbação psiquiátrica só pode servir de argumento neste julgamento.

Julgamentos de Luigi Mangione arrancam em setembro e outubro
Julgamentos de Luigi Mangione arrancam em setembro e outubro Angelina Katsanis

Segundo a  (AP), se um júri aceitar essa defesa, Mangione será condenado por homicídio em segundo grau, entretanto um máximo de 25 anos de prisão. Mas se o júri rejeitar essa defesa, o acusado pode ser condenado por homicídio qualificado, o que implica a possibilidade de prisão perpétua. Esta defesa não está disponível no processo federal, porque apenas está inscrita na lei nova-iorquina e também noutros Estados como o Oregon. Mas não em todos.

No entanto, o juiz do tribunal de Nova Iorque, Gregory Carro, advertiu os advogados de Mangione que terão de fornecer detalhes aos procuradores sobre o que alegadamente desencadeou a perturbação emocional extrema do seu cliente, uma vez que os procuradores precisam dessas informações antes de solicitarem uma avaliação a um perito psicológico próprio. “Não vou permitir que surpreendam o Ministério Público na véspera do julgamento. Portanto, tratem disso.”, disse Carro, citado pela AP.

O julgamento estatal está previsto começar a 8 de setembro, enquanto que o federal arranca a 13 de outubro.

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