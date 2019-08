O software que grava enquanto vê pornografia

Se acompanhou a série de Charlie Booker, ler o título deste artigo pode tê-lo relembrado de um episódio da terceira temporada de Black Mirror. Com uma diferença: neste caso a história salta do ecrã para a realidade. Um novo software malicioso (ou malware) permite, entre outras coisas, espiar os usuários de computadores afetados quando estes acedem a sites pornográficos.

Este malware, batizado de "Varenyky" pela empresa que o descobriu – a empresa de segurança informática ESET –, monitoriza a atividade dos computadores infetados até que um site pornográfico é visitado. Nesse momento, começa a gravar o ecrã. Já atacou usuários em França, escreve a Forbes, não sendo ainda claro se outros países europeus foram afetados.





A spike in ESET’s telemetry led our researchers to discover #Varenyky, a #spambot that currently targets users of French ISP @Orange. The #malware can spy on victims’ screens while they watch sexual content, enabling #sextortion campaigns. #ESETresearch https://t.co/RHT22RiWN7 pic.twitter.com/GTix2OUjIn — ESET research (@ESETresearch) August 8, 2019

O primeiro registo é de maio deste ano e os "ataques" aumentaram desde então. "Acreditamos que este malware tem um grande desenvolvimento por trás e mudou consideravelmente desde a primeira vez que o vimos", asseguram fontes da ESET citadas pelo jornal espanhol El Mundo.



Mas como funciona este malware?

Os usuários recebem um email com uma falsa mensagem de voz em formato Word. Quando tentam aceder, é pedida uma "verificação humana", como as que surgem em alguns sites [não sou um robô]. Após a confirmação, o software malicioso fica instalado no computador.











As imagens e dados roubados são depois utilizados como forma de extorsão.