As autoridades sul-coreanas têm intensificado a caça às câmaras ocultas nas casas de banho públicas, balneários ou piscinas e mesmo debaixo de secretárias para filmar as partes íntimas de mulheres, sendo as filmagens posteriormente usadas no negócio da pornografia e prostituição.





O fenómeno (conhecido por "molka") já levou mais de 25 mil mulheres à rua. De acordo com a agência AFP, até já foram criadas verdadeiras brigadas anti-spycams, equipadas com um aparelho que detecta a existência de aparelhos electrónicos.Tem sido um problema crescente na Coreia do Sul. Em 2017 registou-se mais de 6500 queixas relacionadas com câmaras ocultas, uma tendência crescente num país que em 2010 já tinha cerca de mil queixas. Grande parte das participações na polícia estão relacionadas com vídeos que vão parar à Internet e são catalogado como pornografia - alguns até são usados como publicidade para negócios relacionados com prostituição.O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, apelou à aprovação de leis mais rígidas para travar o fenómeno de agressão e ofensa sexual. Hoje em dia, colocar uma câmara oculta é punível com uma multa de até 7440 euros e pode ser condenado até cinco anos de prisão. Contudo, a AFP diz que o habitual é os acusados apenas terem que pagar uma pequena multa.