O mistério de Putin em Cabo Verde

O presidente da Rússia quase não se deixa ver. No entanto, na ilha do Sal não falta quem o tenha encontrado na praia, a pescar, rodeado de guarda-costas. A SÁBADO confirmou que a elite russa tem suítes num hotel.

As praias de Santa Maria, na costa sul da ilha do Sal, são a segunda casa para dezenas de jovens cabo-verdianos que vivem de atividades ligadas ao turismo, como aulas de surf ou a venda ambulante. Um deles, Raul (nome fictício), 35 anos, interrompe um jogo de voleibol para apontar para duas varandas do hotel Oásis Salinas Sea, viradas para o mar. “Ali é que é a casa do Putin”, afirma. “Já o vi passar aqui duas vezes, rodeado de seguranças, para ir tomar banho. Uma vez, uma fotógrafa tentou trepar para tirar uma foto mas os guarda-costas apanharam-na logo.”