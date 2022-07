Patone Lobo: “O primeiro-ministro russo quis comprar-me duas suítes”

São 17h em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde. Sereno como o mar azul-turquesa que beija as paredes do seu hotel, Patone Lobo, 72 anos, abre-nos a porta do seu escritório no Odjo d’Água, que fundou há duas décadas. O hotel tem arrebatado clientes e prémios do setor, numa ilha que recebeu 900 mil visitantes em 2019. Patone teve um papel fulcral nesse desenvolvimento: enquanto diretor do primeiro hotel de Santa Maria, o Morabeza, trouxe os turistas inaugurais para o Sal com a ajuda de um ex-vencedor do Festival da Canção. Tornou-se cúmplice de Cesária Évora e, mais tarde, de Mayra Andrade, enquanto se habituava a receber figuras como Lula da Silva e António Costa. No rescaldo de dois anos de pandemia que asfixiaram o país, acre- dita que o Sal vai continuar a crescer.