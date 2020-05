Um dos maiores peritos em homicídios de França foi desmascarado por um coletivo online, que não revela a identidade dos seus membros. Stéphane Bourgoin, de 67 anos, é considerado o maior especialista em assassinos em série de França: os seus mais de 40 livros sobre o assunto venderam milhões no país e os seus documentários passaram na televisão.Porém, em janeiro, Bourgoin recebeu um email que mudou tudo. O coletivo 4ème Oeil Corporation conduziu uma investigação chamada Serial Mytho (uma alusão a mitómano, ou mentiroso compulsivo) sobre as mentiras do falso especialista. Ao contrário do que alegava, não entrevistou 77 homicidas; não treinou na base do FBI em Quantico, EUA; nem a sua mulher foi assassinada.Segundo Bourgoin, a sua mulher fora morta em 1976 por um homem que, apanhado dois anos mais tarde, confessou 12 homicídios. Agora, à imprensa francesa, Stéphane diz ter-se inspirado no caso de Susan Bickrest, que conheceu num bar no estado da Flórida, EUA. Bickrest foi morta em 1975 por Gerald Stano, autor de 41 homicídios de mulheres e que acabou executado em 1998.Agora, Bourgoin pede desculpas. "Foram tretas com que avancei. Não queria que as pessoas soubessem a identidade real de uma pessoa que não era a minha companheira, mas alguém com que me encontrei cinco ou seis vezes em Daytona Beach, e de quem gostei", relatou ao Le Parisien.Ao Le Figaro, disse que sentia precisar de aconselhamento psicológico e que "todas estas mentiras são absolutamente ridículas, porque se nós objetivamente olharmos para o meu trabalho, penso que é suficiente só por si". E porque mentiu? Sentia não ser suficientemente amado."Estou profundamente e sinceramente arrependido. Tenho vergonha do que fiz", garante.Segundo a página oficial de Facebook , trata-se de um coletivo que "é e morrerá anónmo". "O nosso único fim é o de restabelecer a verdade, e lavar a honra das vítimas. Não procuramos nem glória, nem celebridade, nem dinheiro", lê-se.