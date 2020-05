No dia 23 de fevereiro Ahmaud Arbery foi morto a tiro por pai e filho enquanto fazia jogging num bairro de Brunswick, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. O resultado da autópsia, divulgada na terça-feira pelos meios de comunicação locais, revela que o jovem negro de 25 anos foi alvejado três vezes, duas vezes no peito e uma na mão.





De acordo com o documento, Arbery não tinha álcool ou drogas no sangue.O caso ganhou relevância depois de, no início da passada semana, um vídeo do momento da morte do jovem ter começado a circular pelas redes sociais.Só na passada quinta-feira, mais de dois meses depois do incidente, é que a polícia deteve Travis McMichael, de 34 anos, e o seu pai, Gregory McMichael, de 64 anos .Na gravação, que tem 28 segundos e foi feita com um telemóvel por uma testemunha anónima, é possível ver Ahmaud a correr num bairro residencial de Brunswick e a passar por uma carrinha branca, onde está um homem que o pára enquanto um segundo o agarra. Depois ouvem-se três tiros.

Segundo o relatório da polícia, de fevereiro, Gregory McMichael disse às autoridades que achava que Ahmaud Arbery era suspeito de vários roubos na zona. Adiantou ter pegado numa pistola de grande calibre, enquanto o seu filho pegou numa espingarda. Quando Arbery passou, Travis McMichael saiu da carrinha com a espingarda.

Nesse momento, o atleta começou a "atacar violentamente" Travis McMichael, contou o pai, acrescentando que viu o seu filho disparar sobre Arbery e este cair no chão, segundo o relatório da polícia.



As imagens geraram uma onda de revolta no país.



No domingo, o procurador-geral do estado norte-americano da Geórgia pediu uma investigação federal sobre o processo de acusação dos dois homens que mataram Ahmaud.

"Solicitei formalmente ao Departamento de Justiça que investigue a forma como decorreu a acusação deste caso", escreveu o procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, no Twitter.

O procurador assegurou ainda que o seu departamento é "favorável a um exame completo e transparente sobre a forma como o caso Ahmaud Arbery foi tratado desde o início".

"A família, a comunidade e o estado da Geórgia merecem respostas", concluiu.



Com Lusa.