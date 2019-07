Um jovem de 16 anos da Pensilvânia, EUA, foi eleito o vencedor do Mundial de Fortnite. Kyle Giersdorf levou para casa 3 milhões de dólares (2.7 milhões de euros), no passado domingo, dia 28 de julho. Teve que derrotar os restantes 99 jogadores na competição a Solo, no estádio Arther Asche, em Nova Iorque.

Bugha - como é chamado Kyle – iniciou a competição com uma vitória, deixando-se ficar para trás nas seguintes jogadas. Conseguiu recuperar no quarto jogo ficando entre os cinco melhores jogadores. O desempenho consistente de Bugha manteve a sua pontuação alta embora não lhe tenha sido atribuído mais nenhum Victory Royale – nome dado a uma vitória no Battle Royale.

O jovem norte-americano chegou ao top 10 jogando de forma agressiva e consolidando a vantagem que tivera em jogos anteriores. Num dos últimos jogos voltou a ficar entre os 10 melhores jogadores, acabando por ganhar a competição. No fim, ainda conseguiu uma diferença de 26 pontos em relação ao segundo classificado.

Para além da categoria a Solo, decorreu também no passado sábado a competição a Duos que consagrou Nyhrox, de 16 anos, e Aqua, 17, como vencedores. A dupla europeia levou para casa 3 milhões de dólares (1.5 milhões a cada um).

A competição começou há já vários meses com milhares de jogadores a serem selecionados a cada semana através de jogos online. No total concorreram 40 milhões de jogadores de todo o mundo. Os 100 finalistas – que incluíam 30 nacionalidades diferentes - tiveram oportunidade de competir no estádio Arthur Asche, em Nova Iorque pelo prémio final de 3 milhões de dólares.