Arrancou esta sexta-feira o Torneio Mundial de Fortnite no estádio Arther Ashe na cidade de Nova Iorque, EUA. O vencedor habilita-se a levar 30 milhões de dólares para casa (o equivalente a 27 milhões de euros). 40 milhões de jogadores participaram no período de apuração de dez semanas e, destes, os 100 melhores jogadores apurados para participar na final ganharam automaticamente 50 mil dólares (44,9 mil euros).

A Epic Games organizou um festival de três dias para acompanhar a final, cujos qualificados têm na maioria entre 12 e 16 anos. Cerca de 250 milhões de pessoas jogam Fortnite: Battle Royale, em que, em cada jogo, 100 jogadores são lançados para uma ilha e procuram armas e items, enquanto se desfaz dos adversários. O sobrevivente ganha.

No sábado terá lugar a final dos Duos, com 50 equipas formadas por dois jogadores cada; no domingo terão lugar as competições a Solo, com 100 finalistas a competir uns contra os outros pelo prémio final. Ambas as finais serão divididas em seis jogos nos quais os jogadores serão colocados consoante as pontuações e número de kills. Os vencedores de cada uma das categorias ganham o prémio final no valor de 30 milhões de dólares (a cada jogador).

Não há mulheres entre os finalistas, que na grande maioria têm idades abaixo dos 20 anos.

A final pode ser acompanhada online, em direto através da Twitch do Fortnite ou do canal de Youtube. É também possível sintonizar através do jogo escolhendo a opção de seguir a grande transmissão ou ver as live streams de cada um dos jogadores. A competição será transmitida a partir da uma da manhã.