Centenas de milhares de pessoas juntaram-se no domingo em São Paulo na 22.ª marcha de orgulho LGBT. Mônica Benício, viúva da activista Marielle Franco – que em Março foi assassinada –, fez um discurso onde acusou o Brasil por matar a população LGBT.

"Embora tenha cara de festa, isto aqui é um acto político. O Brasil é o país que mais mata a sua população LGBT e não podemos assumir isso, não pode deixar continuar dessa maneira. O nosso corpo é resistência política. E isto aqui hoje é resistência", disse a arquitecta.

No ano passado, 445 lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais foram mortos no Brasil em crimes motivados por discriminação – número que representa uma vítima a cada 19 horas. Os dados, avançados pelo Huffington Post, são recolhidos anualmente pelo Grupo Gay da Bahia.

Segundo um relatório da ILGA, o Brasil ocupa o primeiro lugar em homicídios de LGBTs na América.

"Isso aqui é mensagem para eles quando a gente diz que as nossas vidas importam. As nossas famílias existem. A gente resiste e a gente vai seguir amando sem temer. É importante que a gente vote com consciência e coloque pessoas que nos representam de facto", disse Mônica Benício.

"Porque senão eles vão continuar nos matando. A gente tem que vir para a rua para fazer festa, mas a gente tem que vir para a rua para fazer revolução, porque isso aqui é revolução. E a gente não pode mais admitir que as nossas vidas continuem sendo ceifadas do jeito que são. Marielle era uma mulher negra, favelada e foi assassinada porque, sobretudo, carregava no corpo todas as pautas que defendia", criticou a arquitecta.

No sábado completaram-se 80 dias da morte de Marielle Franco, a vereadora brasileira que foi morta a tiro.