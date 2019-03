Marielle Franco morreu a 14 de março de 2018. Foi baleada com quatro tiros na cabeça. Esta terça-feira, a polícia brasileira deteve dois antigos agentes da Polícia Militar no Rio de Janeiro, suspeitos do homicídio da vereadora que defendia a luta contra o racismo, a homofobia e a violência policial e também do seu motorista, Anderson Gomes.





Segundo os meios de comunicação locais, o polícia militar reformado Ronnie Lessa, de 48 anos, e o ex-polícia militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, são suspeitos dos assassinatos. Lessa é acusado pelo Ministério Público de ter sido quem disparou sobre Marielle e as autoridades acreditam que Queiroz era quem conduzia o carro que perseguiu o da vereadora.Os dois suspeitos ficaram presos e o Ministério Público pediu que o sargento reformado deixe de receber a sua pensão e fique sem a autorização de porte de arma.De acordo com a acusação, o assassinato de Marielle Franco foi "meticulosamente" planeado três meses antes. As equipas de investigação investigaram os apartamentos dos dois suspeitos para encontrar provas do crime.Durante vários meses, as equipas de investigação tentaram chegar a Ronnie Lessa - isto porque o suspeito usava telemóveis comprados com a identificação de outras pessoas. No dia da morte de Marielle, o telemóvel pessoal do sargento reformado foi utilizado por uma mulher numa outra zona da cidade, para confundir as autoridades.

Com a ajuda de empresas de comunicações móveis, os investigadores encontraram uma grande quantidade de telemóveis usados por várias pessoas no trajecto feito pelo automóvel em que viajava a vereadora.



Os investigadores acederam ainda a gravações de uma câmara de segurança colocada na rua onde a vereadora participava num debate. Nas imagens, é possível ver uma luz no interior do automóvel dos assassinos, o que pode indicar que os suspeitos estavam a utilizar um telemóvel.

Com a apreensão de documentos, telemóveis e computadores, a equipa de investigação conseguiu colocar Lessa no local do crime. As principais provas recolhidas pelos investigadores estavam em documentos digitais do polícia militar reformado que monitorizava o dia-a-dia da vereadora e a sua agenda de eventos.



Lessa, que mora no mesmo condomínio onde o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem um apartamento, foi detido esta terça-feira em casa durante a madrugada. Os detetives provaram que realizou "pesquisas na Internet sobre locais que a vereadora frequentava" e "desde outubro de 2017" pesquisava também "a vida do então deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL)", escreve o Globo. Também Élcio Vieira de Queiroz foi detido durante a madrugada, não sendo conhecido o local onde ocorreu a detenção.