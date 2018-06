Milhares de pessoas na marcha LGBT de São Paulo

19:26

Centenas de milhares de pessoas juntaram-se este domingo, em São Paulo, na 22.ª marcha de orgulho LGBT da cidade, considerada uma das maiores do mundo.

Centenas de milhares de pessoas juntaram-se este domingo em São Paulo na 22.ª marcha de orgulho LGBT da cidade, considerada uma das maiores do mundo.



Com muitas bandeiras LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero) e num ambiente de festa, muitos manifestantes desfilaram pela Avenida Paulista ao som de música.



Este ano, a marcha foca-se nas eleições Presidenciais marcadas para outubro. O tema é "Poder para os LGBTI+. O nosso voto, a nossa voz".



A presidente da associação da marcha de orgulho LGBT de São Paulo, Cláudia Regina, afirma que o objetivo é "alertar a comunidade gay para a importância de escolher os candidatos [que apoia] com cuidado".