Dominic Cummings, considerado o "arquiteto do Brexit" e o conselheiro principal de Boris Johnson, viu uma quinta de que é co-proprietário receber €250 mil em subsídios comunitários. Cummings liderou a campanha pelo "sim" à saída do Reino Unido da União Europeia, aquando do referendo do Brexit em 2016.

Segundo o jornal Observer, ao longo das últimas duas décadas a quinta em Durham, Reino Unido, que é de Cummings, dos pais e de outra pessoa, recebeu quase €20 mil por mês da União Europeia.

Contudo, no seu blogue, Cummings criticou os subsídios atribuídos pela UE por "aumentar preços aos pobres enquanto subsidiam produtores ricos e danificam a agricultura em África". Entre 2000 e 2009, a quinta recebeu €20 mil por ano. Mas em 2014, 2017 e 2018, foram feitos mais pagamentos.

O jornal indica que não se sabe quando é que Cummings se tornou co-proprietário da quinta comprada pelo pai depois da reforma. Em 2013 já era dono, mas ter-se-á mudado em 2002.