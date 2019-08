Boris Johnson tinha dito na campanha para a liderança do seu partido que a suspensão do Parlamento era uma ideia na qual "não estava remotamente interessado", mas eis que passado um mês dessa afirmação o Governo por si liderado propõe exatamente isso: suspender o Parlamento entre meados de Setembro e de Outubro. As reações a quente à proposta conhecida hoje de manhã são genericamente muito negativas, incluindo termos como "ditadura", "escândalo constitucional" ou "gritos de indignação".

Uma das críticas mais mediatizadas foi a do presidente do parlamento britânico, que tipicamente permanece neutral em questões políticas. Mas John Bercow – que ganhou protagonismo nas longas e intensas sessões parlamentares sobre o Brexit com os seus gritos de "Order!" para serenar os ânimos dos deputados – não hesitou em reagir. O plano de Johnson é um "escândalo constitucional" destinado "obviamente a travar o Parlamento de debater o Brexit". Bercow acrescentou ainda, numa comunicação escrita, que suspender o Parlamento seria "uma ofensa contra o processo democrático".

O líder do Partido Trabalhista, adversário dos Conservadores liderados por Johnson, também não poupou nas palavras, descrevendo a suspensão como "um esmagamento e captura da democracia para forçar a saída da União Europeia". Jeremy Corbyn escreveu à rainha Isabel II – que tem a última palavra sobre o assunto e que, segundo os media britânicos, deverá dar luz verde à suspensão – para "contestar a medida usando os termos mais fortes possíveis". Corbyn deverá propor uma moção de censura ao recém-formado governo de Johnson.

Nas hostes trabalhistas as reações foram endurecendo ao longo das últimas horas. A ministra-sombra para as mulheres e a igualdade, a deputada Dawn Butler, apelou à ocupação do Parlamento. "Não pode ser permitido a Boris fechar o Parlamento", afirmou na rede social Twitter (que está ao rubro com o tema). "Eu e os meus colegas vamos ocupar o Parlamento", juntou. A imagem com o slogan "Defend Democracy – Resist Parliament Shutdown" está a ser partilhada por deputados e colunistas ligados à esquerda britânica. Owen Jones, colunista no The Guardian, partilhou-a com o apelo a uma manifestação nas ruas hoje às 17h30 contra "o golpe".





Do lado do Partido Conservador – onde a suspensão não colhia grandes apoios até há pouco tempo e no qual há vários deputados que se opõem ao Brexit sem acordo com a União Europeia – também se ouviram críticas a quente. Dominc Grieve, ex-procurador-geral, apelidou a medida de "profundamente questionável" e "bastante escandalosa", lembrando que a suspensão habitual dos trabalhos dura habitualmente cinco a seis dias. Phil Hammond, deputado e ministro das Finanças no governo de Theresa May, também foi claro. "Seria um escândalo constitucional se o Parlamento fosse impedido de escrutinar o Governo num tempo de crise nacional", afirmou, citado pelo Financial Times.

Na Escócia, a primeira-ministra Nicola Sturgeon chamou "ditador de latão" a Boris Johnson, afirmando que a proposta do governo tinha traços de "ditadura".





@NicolaSturgeon: "Shutting down Parliament in order to force through a no-deal Brexit, which will do untold and lasting damage to the country against the wishes of MPs is not democracy, it’s dictatorship." pic.twitter.com/lRMV0vfl7m — The SNP (@theSNP) August 28, 2019

Fora da política, o bispo de Leeds, Nick Baines, foi citado pela BBC a recordar que "se o Brezit era sobre recuperar controlo e restaurar a soberania parlamentar então esta é uma forma muito estranha de o demonstrar".

Boris Johnson afirmou esta manhã que a medida não se destina a travar o controlo parlamentar do Brexit e que os deputados terão "amplo tempo" para se pronunciarem sobre a sua proposta de saída, com ou sem acordo. Nos media britânicos a medida está, contudo, a ser vista em primeiro lugar como uma limitação do tempo que os deputados contra a saída sem acordo terão para analisar o que estiver em cima da mesa e concertar uma posição.