Esta manhã, a polícia de Múrcia (Espanha) deteve um jovem que adormeceu ao volante enquanto conduzia. Tinha o quádruplo da taxa de álcool no sangue permitida por lei e, quando abriram a porta do carro, os polícias viram que segurava o telemóvel nas mãos.As autoridades receberam um relato de estacionamento indevido. Quando chegaram ao local, viram dois jovens a dormir dentro da viatura.O carro teve que ser retirado com reboque. O condutor foi detido por suspeitas de crime contra a segurança rodoviária.