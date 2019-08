Noor Ben Yessef, repórter do programa espanhol Espelho Público, estava a fazer uma reportagem sobre o turismo em Benidorm quando foi assediada por vários homens. Os momentos foram filmados pela equipa que acompanhava a jornalista.A maioria dos homens que assedia a repórter são turistas britânicos. Um, inclusivamente, oferece à mulher dinheiro por um beijo."Não me toques", pediu por diversas vezes a jornalista. "Sentimos impotência mais que medo. Controlava-me porque estava a trabalhar, senão podia ter-me saltado a mão", confessou durante um dos programas."É vergonhoso que uma pessoa passeie por ali e aconteça isto. Mas nós estávamos a trabalhar, com câmara, e eles estavam conscientes dentro da sua bebedeira do que estavam a fazer", explicou a repórter.