Centros de detenção para crianças estão com lotação de 90%, mais de cinco vezes desde o último Verão. Ao todo serão 12.800 as crianças detidas nestes centros.

O número de crianças migrantes detidas nos EUA nunca esteve tão alto como actualmente, revelam dados obtidos pelo jornal norte-americano The New York Times. Segundo o diário os níveis de população nos abrigos para crianças migrantes dispararam mais de cinco vezes desde o último Verão. Existem actualmente 12.800 crianças detidas enquanto em Maio de 2017 esse número era 2.400.



Segundo dados que foram recolhidos pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e consultados pelo jornal, o aumento deste número não se deve ao fluxo de crianças que entram no país mas à redução do número de menores libertados para voltarem para junto das suas famílias e outros cuidadores.



Este aumento de crianças detidas em centros no país colocaram o sistema federal de abrigos no limite da sua capacidade que, segundo alguns dos membros do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, não tem capacidade para lidar com esta enchente.



Segundo os dados, maior parte destas crianças terão atravessado a fronteira para os EUA sem o acompanhamento dos pais, vindos de países da América Central, principalmente de países como El Salvador ou Honduras. Grande parte dos jovens detidos são adolescentes que são reencaminhados para mais de 100 instalações espalhadas por todo o país, embora maior parte esteja concentrada junto da fronteira com o México, de onde chegam muitas crianças sem documentos.



Segundo informaram membros do Congresso ao jornal, estes números vêm comprovar que o discurso duro de Donald Trump, o presidente dos EUA, não está a surtir efeito e que o mesmo número de jovens estão a passar as fronteiras de forma ilegal. A grande diferença é que a burocracia e o medo provocado por políticas mais rigorosas de controlo têm desencorajado familiares e amigos das famílias a apresentar-se para ficarem com as crianças, quando estas são detidas.



A capacidade dos abrigos ronda os 90% desde Maio, em comparação com os 30% de 2017, mas as autoridades temem que nos meses vindouros estas instalações fiquem lotadas.