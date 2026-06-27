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Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 41

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:55
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Estão desaparecidos ou incontactáveis 87 portugueses ou lusodescendentes, 51 dos quais homens e 36 mulheres, tendo sido encontrados 49.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 41, segundo um novo balanço divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). O anterior balanço apontava para 36 mortos.

Moradores vasculham os escombros depois de dois sismos terem ati ngido a Venezuela
Moradores vasculham os escombros depois de dois sismos terem ati ngido a Venezuela Foto AP/Ariana Cubillos

O MNE indicou também que estão desaparecidos ou incontactáveis 87 portugueses ou lusodescendentes, 51 dos quais homens e 36 mulheres, tendo sido encontrados 49.

Os dados mais recentes do MNE dão conta que dos 41 mortos, 35 são adultos e seis crianças, sendo que 34 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

Com Lusa

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