Presidente do Parlamento Europeu pede a jovens que defendam democracia

Metsola apelou aos jovens para que assumam um papel ativo na construção do futuro, defendendo a democracia, a liberdade, a participação cívica e os valores europeus.

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A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pediu hoje a uma plateia de cerca de dois mil novos graduados da Nova SBE, em Cascais, que defendam a democracia e os valores europeus.



Roberta Metsola EPA/ANTÓNIO PEDRO SANTOS

Metsola esteve hoje em Cascais, no distrito de Lisboa, numa visita que incluiu a Praia de Carcavelos e a Nova School of Business and Economics (Nova SBE), avançou a Câmara Municipal de Cascais (CMC), em comunicado.

"Na cerimónia de graduação da Nova SBE, perante cerca de dois mil novos diplomados de dezenas de nacionalidades, a presidente do Parlamento Europeu apelou aos jovens para que assumam um papel ativo na construção do futuro, defendendo a democracia, a liberdade, a participação cívica e os valores europeus, destacando a educação como um dos pilares essenciais para uma Europa mais forte, mais resiliente e mais preparada para os desafios do nosso tempo", refere a mesma nota.

Antes, na Praia de Carcavelos, Roberta Metsola conheceu um projeto de surf adaptado, que pretende ser um exemplo de desporto como instrumento de integração, igualdade de oportunidades e cidadania.

Citado no mesmo comunicado, o presidente da CMC, Nuno Piteira Lopes, afirmou que a visita da representante europeia "representa o reconhecimento de uma comunidade que acredita na democracia vivida todos os dias, na proximidade, na inclusão e na construção de oportunidades para todos".

O autarca agradeceu ainda o apoio da União Europeia e dos fundos europeus que têm permitido concretizar investimentos no concelho, nas áreas da habitação pública, da educação, da saúde e da coesão social.

A presidente do Parlamento Europeu foi recebida na sexta-feira pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, tendo assinalado em Portugal os 40 anos da adesão do país à Comunidade Económica Europeia (CEE).