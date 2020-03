O número de mortes registadas no mundo devido ao novo coronavírus ultrapassou já as 6 mil, além de quase 160 mil pessoas infetadas, de acordo com uma avaliação da AFP a partir de fontes oficiais.

Pelo menos 6.036 pessoas morreram entre 159.844 casos de infeção em 139 países e territórios desde o início da epidemia. Este número de casos diagnosticados, no entanto, reflete a realidade apenas de maneira imperfeita, pois os países têm políticas e critérios de contabilidade mais ou menos restritivos, alerta a AFP.

A China continua a ser o país com o maior número de óbitos (3.199), mas o principal foco de contaminação está agora na Europa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), onde o surto de Covid-19 está a alastrar rapidamente e já causou pelo menos 1.907 mortos.

Só nas últimas 24 horas, Espanha anunciou a morte de mais 105 pessoas por causa do novo coronavírus e é o segundo país europeu mais afetado, com pelo menos 288 vítimas, apenas atrás de Itália, que contabilizava até este sábado 1.441 mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.