O coronavírus em 12 cartoons

"Coronald Trump"

Donald Trump denies having symptoms of the coronavirus, despite being in contact with several people diagnosed with Covid-19, including the President of Brazil, Jair Bolsonaro.#TrumpVirus @realDonaldTrump #TrumpCoronavirus #JairBolsonaro pic.twitter.com/CIGsj9TCIp — Antonio Rodríguez (@rodriguezmonos) March 14, 2020





The Netherlands adopts less restrictive policies than other countries to combat the spread of the coronavirus. My weekly cartoon for @nrc: https://t.co/XP7PVsukee pic.twitter.com/bHVzo8y3Rs — Tjeerd Royaards (@Royaards) March 14, 2020







According to Dr. Trump. Cartoon by Niels Bo Bojesen: https://t.co/GWCcUgO9dy pic.twitter.com/1VyOAp5r4g — The Cartoon Movement (@cartoonmovement) March 12, 2020



































































Era mais ou menos inevitável: com a pandemia do coronavírus covid-19 a dominar a atualidade, o tema tornou-se também central no trabalho de cartoonistas de todo o mundo. Ilustrações que são mais ou menos irónicas e que se destinam a alertar - pelo humor ou dramatismo - para um problema à escala mundial.Dos fechos de lojas e restaurantes em países europeus à compra desenfreada de papel higiénico, de mais uma demonstração de falta de solidariedade na União Europeia a uma nova série de incoerências e afirmações controversas do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, não faltam exemplos de criatividade entre os ilustradores.Aqui ficam alguns exemplos, a começar pelo trabalho de Vasco Gargalo, cartoonista da