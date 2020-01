Número de mortes devido a pneumonia viral na China sobe para seis

O número de vítimas mortais de um novo tipo de pneumonia na China subiu esta terça-feira para seis, com a morte de mais dois pacientes, enquanto o número total de infetados ascendeu a 291, revelaram as autoridades.



A Comissão Nacional de Saúde do país asiático atualizou esta terça-feira o número total de infetados confirmados, enquanto 922 pacientes estão sob observação, numa altura em que milhões de chineses começam a viajar, por ocasião do Ano Novo Lunar.