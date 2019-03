Recém-nascido, de duas semanas, morreu com uma infeção pulmonar num campo de refugiados na Síria. Informação é avançada pela Reuters.

O bebé de Shamima Begum, a "noiva do ISIS" que aos 15 anos fugiu para a Síria para se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico, morreu esta quinta-feira devido a uma infeção pulmonar. A informação é avançada pela agência Reuters.



O bebé, de duas semanas, estava com a mãe num campo de refugiados na Síria. No país, Shamima tinha tido já outros dois filhos, mas ambos morreram de desnutrição.



Shamima Begum tinha 15 anos quando fugiu do Reino Unido para a Síria para se unir ao Estado Islâmico. Disse ter visto "cabeças decapitadas" em caixotes do lixo e que não a incomodou. Em fevereiro, quis voltar ao seu país por estar grávida.



Poucos dias depois, o Reino Unido decidiu retirar a cidadania a Shamima. Decisão que deixou a jovem, atualmente com 19 anos, surpreendida e de "coração partido".

"Não sei o que dizer. Estou um pouco chocada. É um bocado irritante e frustrante", disse Shamima em declarações à ITV News, onde considerou a decisão "injusta" não só para sim, como também para o filho recém-nascido. A "noiva do ISIS" vive agora num campo de refugiados no norte da Síria, onde foi mãe pela terceira vez: os dois primeiros filhos morreram pequenos de doenças provocadas pela subnutrição. Shamima casou-se com um jovem holandês de 27 anos que se tinha convertido ao islamismo, poucos dias depois de ter chegado à Síria. Esteve com ele até há duas semanas. O seu marido entregou-se a um grupo de combatentes sírios e a jovem foi para um campo de refugiados onde se encontram outras 39 mil pessoas.

Shamima foi das três alunas britânicas que em fevereiro de 2015 fugiu para a Síria para se unir ao Estado Islâmico. Abandonou o Reino Unido com Amira Abase, com 15 anos na altura, e Kadiza Sultana, com 16. A última jovem morreu em território sírio na sequência de um ataque aéreo russo.