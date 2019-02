O estudo publicado na terça-feira sobre os resultados do projeto-piloto mostra que houve uma redução entre 45% a 38% do stress nos funcionários.

A Perpetual Guardian, uma companhia neozelandesa de serviços financeiros, implementou um novo modelo laboral que consistia numa semana de quatro dias de trabalho com oito horas, mas com um salário equivalente a cinco dias. Depois do projeto-piloto aplicado nos meses de março e abril do ano passado, o estudo final mostra os resultados positivos da experiência.

No relatório revelado na terça-feira, é concluído que a produtividade dos 240 funcionários da empresa aumentou 20%, enquanto o stress foi reduzido entre 45% a 36%. O equilíbrio entre a vida profissional e laboral também cresceu de 54% para 78%.

Segundo o fundador da companhia, no geral, o método ajudou a aumentar os lucros, melhorou a disposição dos trabalhadores e ampliou o seu nível de empenho, sem apresentar consequências nefastas na quantidade de trabalho feito.

O teste foi monitorizado por académicos da Universidade de Auckland e pela Universidade de Tecnologia de Auckland. Os critérios da experiência quantificavam as pontuações dadas pelos funcionários nas áreas de liderança, estímulo, empoderamento e empenho - todos aumentaram em relação ao ano de 2017.

"Esta uma ideia cujo tempo já se instalou", declarou Andrew Barnes, o fundador da Perpetual Guardian. "Precisamos que mais companhias tentem esta abordagem. Irão ficar surpreendidos com as melhorias na companhia, nos trabalhadores e na comunidade adjacente", vaticinou, depois de esta semana ter publicado um guia para auxiliar outras organizações a implementar o modelo.





"Temos sido tratados como adultos e penso que o resultado é que estamos todos a agir como adultos", comentou Tammy Barker, uma gerente da empresa que fez parte do teste de passar a semana de trabalho de 37,5 para 30 horas.

Baker descreveu a sua experiência em trabalhar com o modelo: "A maior preocupação da perspetiva de um empregador é ter a certeza que a introdução do modelo não leva à presunção dos funcionários, com o risco da produtividade das pessoas cair".

Para a gerente, trabalhar menos ajudou-a a concentrar-se nas suas tarefas e a não passar de uma empreitada para a outra: "Eu estava realmente a acabar projetos antes de seguir para o próximo e no fim do dia percebi que alcancei mais coisas do que se estivesse a fazer multitasking o dia todo", revelou.

A implementação do modelo durante as oito semanas foi observada proximamente por funcionários e empregadores de todo o mundo. No Reino Unido, por exemplo, a empresa Wellcome Trust está a pensar em aplicá-lo no seu total de 800 trabalhadores, sendo apenas um exemplo dos 350 pedidos de informação provindos de 28 países que já chegaram à Perpetual Guardian.

Na companhia, os empregados usaram o dia extra para atividades de lazer, como ver Netflix ou jogar golfe. Novas ações surgiram também, de acordo com o professor de gestão de recursos humanos da Universidade de Tecnologia de Auckland Jarrod Haar, que incluíam "passar tempo com os pais", "ocupar o tempo a estudar" e a "limpar a casa na quarta-feira para se ter o fim de semana livre".