Trump vs. Biden: Ruído

O «debate» entre Joe Biden, o pretendente, e Donald Trump, o incumbente, fica para a história dos momentos mais penosos da vida política americana.

Para além de interrupções contínuas e insultos repetidos aos próprios e à suas famílias, não houve muito mais. «Palhaço» terá sido a palavra mais moderada.

O ruído dominou, perante o olhar patético e impotente do «moderador», Chris Wallace, que parecia estar a assisti à Queda do império Romano.

Filho de uma lenda do jornalismo da CBS (também derivado para a apresentação de jogos e concursos), Wallace não conseguiu sequer gritar de forma credível. As «regras» que sugeriu no princípio da semana eram afinal, como se previa, meras intenções piedosas. Nenhuma fronteira foi respeitada. E a ausência de um interruptor de microfones tornava impossível a tarefa de um qualquer árbitro.

O principal responsável pelo caos foi, obviamente, Donald Trump, que, a partir do minuto dois, não deixou de objectar, interjectar, qualificar, desqualificar ou murmurar sobre tudo o que o ex-vice presidente dizia.

Pode ter mostrado que tem energia de sobra para conquistar o globo. Mas caiu a pique na consideração de pessoas que gostariam de o ter visto discutir ideias e projectos, por uma vez que fosse.





Joe Biden tinha partido para isto aconselhado por Ron Klain (um ex-assistente da falecida Ruth Ginsburg) a mostrar uma «América normal», à espera para ser continuada e renovada.

Mas tornava-se impossível responder em espécie a uma barreira de som que vogava entre a criancice e a agressão. A única opção teria sido a de abandonar o frente a frente, ou melhor, o lado a lado. Biden terá pensado para os seus botões: «devia ter ouvido a Nancy Pelosi, e não ter posto aqui os pés».

Assessorado por Chris Christie, Rudy Guiliani, o genro Kushner e poucos mais, Trump quis sobretudo confiar nos seus «instintos».

Pode perceber-se uma estratégia de ataque contínuo, da parte de quem acha ter sido perseguido e ofendido todos os minutos, desde 2016, e está a ter o seu momento de desforra. Mas mesmo no universo Trump, o exagero pode pagar-se caro.

«Aqui, eu sou o Partido Democrata», disse Biden a certa altura. E pagou o preço. Acabou por ser acusado de todos os pensamentos e palavras, actos e omissões, das várias famílias da sua agremiação. Mas ou me engano muito ou Trump, pela sua truculência, fez aquilo que ninguém conseguiu: unir o Partido do Burro.

Em vez de criar no mesmo incerteza, abertura, possibilidade de pontes com a Casa Branca, fortaleceu todos na convicção de que é preciso varrer o inimigo no dia 3 de Novembro.

Os que, de Newton Minow a Jon Meachan, estudaram o mecanismo de conteúdo e pirotecnia dos debates, a sua história e consequências provadas, chegaram a várias conclusões:

A) Em geral, estes encontros não mudam o sentido do voto. B) Os incumbentes costumam perder os primeiros confrontos, porque estão desabituados de combater, e habituados a reverências. C) Pode ganhar-se na mensagem e perder na imagem. Com gripe, olheiras, a suar, macilento, tendo recusado a maquilhagem, Richard Nixon parecia um fantasma ao lado do jovem John Kennedy. Perdeu na televisão. Mas os que se limitaram a ouvir a rádio, acham que triunfou, por aquilo que disse, e não por aquilo que pareceu. D) Os debates podem servir para compensar ideias feitas sobre os candidatos, mostrando a sua outra face. Suave e civilizada para os duros, determinada para os acusados de fraqueza.

Atrás em todas as sondagens, excepto as sobre a economia, e apesar da última inquirição da Harvard-Harris, que dá apenas uma distância de dois pontos, Donald Trump precisava que este debate fosse um desastre para Biden, e um passeio para si.

Não foi. Agravou as percepções que se tinham acerca do seu temperamento, da sua profundidade, do seu projecto e do seu propósito. E não destruiu a imagem que Biden queria construir: a do americano da rua que gostava de voltar a terra firme, cansada da excepção.

Sei que os conselheiros de Biden só aceitarão outros debates com regras rígidas que permitam ao seu candidato falar. E se houver os dois encontros previstos, será dificil a Trump construir uma imagem de estadismo e moderação construtiva.

Mas não vivemos tempos comuns.