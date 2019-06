O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Francisco Noveletto, acredita que "seria melhor para todos" se Neymar pedir dispensa da seleção do Brasil para a Copa América devido à investigação relacionada com a divulgação na internet de imagens íntimas da mulher que o acusa de violação.

Em entrevista ao canal televisivo brasileiro SBT-RS, o dirigente revelou que existe ainda "mais um vídeo" comprometedor do jogador brasileiro e indicou que Neymar "não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América e um batalhão de jornalistas".

"Se o Neymar vier, é capaz de o Brasil não chegar. Eu conheço a imprensa. A imprensa vai pegar no pé. E tem muito mais coisa para aparecer. Um amigo meu do Rio de Janeiro disse que tem mais um vídeo para ser jogado na rua. Então, se eu sou o Neymar, se eu tivesse que apostar, se eu tenho 10 fichas e me perguntassem no que eu apostaria: aposta que vem ou que ele vai pedir licença? Aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América e um batalhão de jornalistas."

Noveletto acrescentou ainda que a dispensa não virá de Tite, o selecionador brasileiro, e que a ausência de Neymar na competição seria boa tanto para o jogador como para a imagem da federação brasileira. "Todo o mundo acaba a ganhar se ele não jogar."