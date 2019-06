A mulher refere que a violação aconteceu no passado dia 15 de maio.



A mesma fonte brasileira explica que os dois ter-se-ão conhecido nas redes sociais e a mulher terá recebido um bilhete para viajar até à capital francesa, onde ficou alojada num hotel.



De acordo com o relato da vítima, Neymar chegou ao quarto por volta das 20 horas e estava embriagado.



Na mesma queixa, a mulher refere que pouco depois o jogador terá ficado agressivo e forçou-a a ter relações sexuais.



O staff do jogador do Paris Saint-Germain foi contactado pelo UOL Esportemas disse não ter conhecimento do caso.



As autoridades brasileiras confirmaram a apresentação da queixa.

