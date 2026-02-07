Netanyahu vai a Washington para discutir com Trump as negociações com o Irão

Irão e Estados Unidos agendaram uma nova sessão de negociações para o início da próxima semana, segundo o presidente norte-americano, após conversações em Omã na sexta-feira.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá um encontro com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira, em Washington, para "discutir as negociações com o Irão", anunciou este sábado o seu gabinete.



Netanyahu "considera que é necessário incluir em qualquer negociação a limitação dos mísseis balísticos e a suspensão do apoio ao eixo iraniano", uma referência aos grupos armados aliados do Irão na região, refere-se no comunicado através do qual foi anunciado o encontro.

O Irão e os Estados Unidos agendaram uma nova sessão de negociações para o início da próxima semana, segundo Donald Trump, após conversações em Omã na sexta-feira.

Depois desse encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o programa de mísseis balísticos do seu país "nunca poderá ser negociado" com os Estados Unidos.

Ainda que o Irão seja visto como inimigo comum dos Estados Unidos e de Israel, a linha israelita é atualmente mais intransigente do que a de Washington, que parece dar uma oportunidade às negociações, salientam especialistas.

As atuais negociações ocorreram após ameaças de ataque por parte de Washington e o envio de uma grande força naval para o Golfo, inicialmente em resposta à violenta repressão dos protestos generalizados no Irão e, mais tarde, em resposta ao programa nuclear iraniano.