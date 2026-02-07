"Começaram a bater-me mal me prenderam": homem espançado por agentes do ICE sofreu 8 fraturas na cabeça

Imigrante mexicano foi hospitalizado com hemorragias cerebrais; hoje ainda tem problemas de memória.

O imigrante mexicano que sofreu oito fraturas no crânio num centro de detenção da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE), depois de ter sido detido e espancado em Minneapolis, contou numa entrevista à Associated Press que ao início mal se lembrava da filha.



Alberto Castañeda Mondragón foi agredido num centro de detenção do ICE em Minneapolis AP

Alberto Castañeda Mondragón, de 31 anos, tem tido problemas de memória desde que saiu do hospital, mas recorda-se bem da violência a que foi sujeito às mãos dos agentes da imigração. "Começaram a bater-me mal me prenderam", recordou o imigrante, que foi detido a 8 de janeiro deste ano no exterior de um centro comercial.

Alberto lembra-se de ter sido atirado ao chão, algemado e agredido com um bastão metálico. Depois, foi atirado para uma carrinha e levado para um centro de detenção, onde foi novamente espancado. E tem até memória de chegar ao hospital, com hemorragias cerebrais graves, para onde foi levado pelos agentes do ICE. Explicaram as lesões dizendo que o detido tinha-se "atirado contra uma parede", uma justificação que médicos e enfermeiros consideraram ser pouco plausível e que é firmemente desmentida pelo mexicano.

"Nunca houve qualquer parede", garantiu o imigrante, dizendo que foi agredido com o mesmo bastão que os agentes usaram para partir a janela do seu carro. Trata-se de um bastão telescópico que as forças de segurança nos Estados Unidos usam para atingir pernas e corpo, mas nunca a cabeça, pescoço ou coluna, pois pode ser potencialmente fatal.

Alberto acrescentou que, mal chegou ao centro de detenção, nos arredores de Minneapolis, os agentes agrediram-no novamente. "Implorei que parassem, mas eles riram-se de mim e bateram-me outra vez."

Para este cidadão mexicano a residir nos Estados Unidos não restam dúvidas sobre as motivações do ICE. "São pessoas muito racistas. Ninguém os insultou, nem eu nem as pessoas que foram detidas comigo. Era o caráter deles, o racismo deles contra nós, por sermos imigrantes", concluiu.