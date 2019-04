As mesas de voto abriram hoje em Israel para as eleições parlamentares que vão determinar se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, permanece no poder.

As urnas abriram às 07h00 (05h00 em Lisboa) para os cerca de 6,4 milhões de eleitores, que vão eleger 120 deputados do parlamento (Knesset) e se confrontam com a hipótese de Netanyahu, indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas após as eleições, perder o escrutínio.