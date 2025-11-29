Negociadores de Kiev a caminho dos EUA para discutir plano americano

O chefe de Estado ucraniano adianta que a “tarefa é clara” e passa por definir de “forma rápida e substancial os passos necessários para pôr fim à guerra”.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

Uma equipa de negociadores ucranianos partiu este sábado para os Estados Unidos para discutir o plano norte-americano para pôr fim ao conflito na Ucrânia, anunciou o presidente Volodymyr Zelensky.



Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov CTK via AP Images

"O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, já está a caminho dos Estados Unidos com a sua equipa", escreveu Zelensky numa mensagem publicada na rede social X.

O chefe de Estado ucraniano adiantou ainda que a “tarefa é clara” e passa por definir de “forma rápida e substancial os passos necessários para pôr fim à guerra”.

Adiantou ainda que a Ucrânia continua a trabalhar com os Estados Unidos da “forma mais construtiva possível”, esperando que os resultados das reuniões em Genebra sejam agora consolidados nos Estados Unidos.

“Aguardo com expectativa o relatório da nossa delegação após o seu trabalho deste domingo. A Ucrânia está a trabalhar por uma paz digna”, salientou o presidente ucraniano.

Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus.

Em 23 de novembro decorreu em Genebra uma reunião entre as autoridades ucranianas, norte-americanas e europeias, onde as partes discutiram uma proposta de plano de paz apresentada por Washington com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Após as negociações em Genebra, a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em continuar a trabalhar em propostas conjuntas para um acordo de paz.