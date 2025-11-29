Sábado – Pense por si

Mundo

Negociadores de Kiev a caminho dos EUA para discutir plano americano

Lusa 12:11
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

O chefe de Estado ucraniano adianta que a “tarefa é clara” e passa por definir de “forma rápida e substancial os passos necessários para pôr fim à guerra”.

Uma equipa de negociadores ucranianos partiu este sábado para os Estados Unidos para discutir o plano norte-americano para pôr fim ao conflito na Ucrânia, anunciou o presidente Volodymyr Zelensky.

Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov
Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov CTK via AP Images

"O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, já está a caminho dos Estados Unidos com a sua equipa", escreveu Zelensky numa mensagem publicada na rede social X.

O chefe de Estado ucraniano adiantou ainda que a “tarefa é clara” e passa por definir de “forma rápida e substancial os passos necessários para pôr fim à guerra”.

Adiantou ainda que a Ucrânia continua a trabalhar com os Estados Unidos da “forma mais construtiva possível”, esperando que os resultados das reuniões em Genebra sejam agora consolidados nos Estados Unidos.

“Aguardo com expectativa o relatório da nossa delegação após o seu trabalho deste domingo. A Ucrânia está a trabalhar por uma paz digna”, salientou o presidente ucraniano.

Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus.

Em 23 de novembro decorreu em Genebra uma reunião entre as autoridades ucranianas, norte-americanas e europeias, onde as partes discutiram uma proposta de plano de paz apresentada por Washington com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Após as negociações em Genebra, a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em continuar a trabalhar em propostas conjuntas para um acordo de paz.

Artigos Relacionados
Tópicos Guerra Conflito guerra e paz Estados Unidos Ucrânia Kiev Genebra Rustem Umerov Kremlin
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Negociadores de Kiev a caminho dos EUA para discutir plano americano