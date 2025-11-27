Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 20:30

"Precisamos de nos sentar e discutir isto seriamente": Putin comenta plano de paz dos EUA para a Ucrânia

O presidente russo afirmou que o plano de Trump para pôr fim ao conflito pode servir como ponto de partida para um futuro tratado de paz.

