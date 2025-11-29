Papa Leão XIV visita Mesquita Azul em viagem à Turquia

Pontífice está de visita à Turquia antes de seguir para o Líbano.

O Papa Leão XIV visitou este sábado a Mesquita Azul em Istambul durante o segundo dia da sua viagem à Turquia. A visita é vista como um gesto de respeito à comunidade muçulmana num país em que este culto religioso representa uma maioria.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), após surgirem dúvidas sobre se o Papa teria rezado na mesquita, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, emitiu uma declaração a esclarecer que foi uma visita de contemplação. "O Papa realizou a sua visita em silêncio, num espírito de contemplação e escuta, com profundo respeito pelo local e pela fé daqueles que ali se reúnem em oração", afirmou.

Esta é a primeira viagem internacional do líder da Igreja que vai seguir para o Líbano este domingo. As autoridades libanesas já reforçaram as medidas de segurança com a proibição da circulação de alguns camiões e o congelamento de todas as licenças de porte de armas.

O Ministério do Interior do país do Médio Oriente anunciou também em comunicado que será proibida e entrada de camiões na capital, Beirute, e na província do Monte Líbano a partir da manhã de domingo até à noite de terça-feira. Os camiões que transportam alimentos, água e combustível, assim como os camiões do lixo são a exceção.

Já o ministro de Defesa emitiu uma ordem a proibir qualquer pessoa de transportar armas nas mesmas zonas a partir da meia-noite de sábado até terça-feira.