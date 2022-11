NATO: do artigo quarto ao artigo quinto

As autoridades polacas confirmarão se a morte de duas pessoas numa exploração agrícola junto à fronteira ucraniana foi ou não provocada por um míssil russo. É muito pouco verossímil que, no limite, o objetivo pretendido fosse atingir com precisão território polaco em zona escassamente povoada, mas em guerra nenhuma hipótese é de excluir.