Namíbia declara estado de catástrofe por causa da seca

O país pediu ajuda internacional "a qualquer instituição ou pessoa que consiga completar os esforços do governo", que já desbloqueou 35 milhões de euros para ajuda aos agricultores.

A Namíbia declarou esta terça-feira estado de catástrofe natural devido à grave seca que há semanas afeta o país com consequências na sua agricultura, pecuária e ameaça para a segurança alimentar de uma parte da população.



"Os meios de subsistência da maioria dos namibianos estão ameaçados, especialmente aqueles que dependem da agricultura", declarou a primeira-ministra, Saara Kuugongelwa-Amadhila, no parlamento.



O ministro da Informação, Stanley Simataa, anunciou que o país pediu ajuda internacional "a qualquer instituição ou pessoa que consiga completar os esforços do governo", que já desbloqueou 35 milhões de euros para ajuda aos agricultores.



Tal como o resto da África austral, a Namíbia, com 2,4 milhões de habitantes, está em seca prolongada e deverá estar em estado de catástrofe natural durante pelo menos seis meses, conforme determinou o Presidente da República, Hage Geingob.