Adolescente armado faz reféns durante assalto em França

Autoridades fizeram perímetro de segurança em torno do estabelecimento, em Toulose.

A dona de uma tabacaria e três clientes ficaram reféns de um assaltante que invadiu o estabelecimento Blagnac (Haute-Garonne), a oeste de Toulouse, em França, esta terça-feira.



Segundo avança o jornal Le Parisien, que cita a France 3 Occitanie, as autoridades criaram um perímetro de segurança no local. A ocorrência aconteceu cerca das 16h15 e por volta das 19h30 terá sido libertada a primeira refém, uma mulher de 30 anos.



O sequestrador estará armado e ameaçou atingir um dos reféns, caso o perímetro de segurança não seja recuado, de acordo com a mesma fonte.



A Toulose Raid, conhecida por ser uma unidade de elite da Polícia Nacional Francesa apelou aos cidadãos para não se aproximarem daquele local, através da rede social Twitter.





Opération de police en cours sur le secteur du plan du Port à BLAGNAC - Merci de bien vouloir éviter le secteur et respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/DghlkjtkjY — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) 7 de maio de 2019