Zelensky afastou dois generais por falta de lealdade. 'Pouco a pouco todos serão punidos'

O chefe do principal departamento de segurança interna do organismo, Naumov Andrii Olehovich e o chefe de gabinete do Serviço de Segurança da Ucrânia para a região de Kherson (a primeira grande cidade a cair em domínio russo), Krivorucko Sergii Oleksandrovich, foram os elementos destituídos devido a falta de lealdade.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira à noite, na sua habitual comunicação ao país através das redes sociais, a demissão de dois importantes generais do Exército ucraniano. O motivo do afastamento dos dois membros do Serviço de Segurança da Ucrânia deveu-se à violação do juramento militar de lealdade, definido no estatuto disciplinar das Forças Armadas ucranianas.