Na Bélgica, funcionários vão poder trabalhar quatro dias por semana

Na Bélgica, os trabalhadores vão poder prolongar o fim de semana para três dias, sem que isso represente uma

diminuição de salário. As novas reformas apresentadas pela coligação no governo na terça-feira, dia 15, mantêm a semana de trabalho de 40 horas, mas em vez de trabalharem oito horas, agora na Bélgica é possível escolher trabalhar 10 horas por dia (quatro dias por semana).



Esta revisão governamental das leis do emprego foi motivada pelo aparecimento da pandemia. Alexander de Croo, primeiro-ministro belga, relembrou, durante uma conferência de imprensa, que nos últimos anos as pessoas foram forçadas a encontrar horários mais flexíveis para conseguir conciliar a vida privada e profissional. "Isso levou a novas formas de trabalhar", afirmou.



A escolha que os trabalhadores fizerem aplica-se durante seis meses e depois disso podem voltar a trabalhar cinco dias por semana, se assim o desejarem. "O período de seis meses foi escolhido para que um funcionário não ficasse muito tempo preso no caso de ter feito uma escolha errada", explicou o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e do Trabalho Pierre-Yves Dermagne, citado pela EuroNews.