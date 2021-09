Como é viver entre dois empregos?

São cerca de 240 mil portugueses que têm mais do que um emprego, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). A reabertura gradual do País, que se verificou durante o segundo trimestre deste ano, levou a um aumento do número de pessoas com mais do que uma fonte de rendimento – uma subida de 56% face ao mesmo período de 2020.



De acordo com o INE, os trabalhadores que exercem a principal atividade no setor dos serviços – alojamento, restauração e retalho – são os que mais recorrem a um segundo emprego para compor o rendimento ao fim do mês. Mas não são só estes. Recolhemos seis histórias de pessoas que optaram por ter um plano B, que é sempre uma tábua de salvação no caso de surgir outra crise que lhes afete o orçamento familiar. Há professores que trabalham para a Uber, a conduzir um carro, nutricionistas que fazem de guia turístico ou farmacêuticos que vendem casas. Tudo por um rendimento extra.



Carolina e Margarida Silva

26 e 50 anos, Oeiras

Copywriter e doméstica/ cozinheiras

Quando a pandemia se instalou, em março de 2020, eu estava há pouco tempo numa empresa de produção de conteúdos e entrei em teletrabalho. Tratei logo de pensar noutra opção, caso não me renovassem o contrato. A minha mãe, que é empregada doméstica em várias casas, também teve de suspender a sua atividade, e começámos a fazer comida para takeaway. Inicialmente era um passatempo e ao fim de pouco tempo decidimos criar uma página no Instagram – Tal Mãe, Tal Filha, eu mais na parte dos doces e a minha mãe nos salgados. Ao fim de semana temos caixas com brunch para duas pessoas e em datas especiais, como o Dia do Pai, da Mãe ou dos Namorados temos cabazes. Durante o confinamento havia tempo de sobra, agora já recomecei a trabalhar no escritório e temos de gerir de outra forma. Começamos às 5h da manhã para preparar as encomendas e ao fim do dia, entre as 18h e a meia-noite. Também trabalhamos ao fim de semana. O que ganho com o takeaway não é mais do que o meu ordenado, mas é um extra importante, até porque recentemente comprei uma casa e o que ganho com a comida tem sido para comprar as primeiras coisas.