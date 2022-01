Pedro Gomes: “Nas empresas com semanas de 4 dias, há mais produtividade”

Trabalhar quatro dias por semana e ter um fim de semana de três parece um sonho, mas não é e até há vantagens económicas e sociais. Entre elas, travar a ameaça do populismo, garante Pedro Gomes no seu primeiro livro Friday Is the New Saturday, How a Four-day Working Week Will Save the Economy, publicado em agosto e que será lançado em Portugal em fevereiro com o título Sexta-Feira É o Novo Sábado. Como Uma Semana de Trabalho de Quatro Dias Poderá Salvar a Economia. “É uma forma melhor de organizar a economia no século XXI”, diz à SÁBADO.