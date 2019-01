Multimilionário descobre que filhos não são dele mas tenta recuperar relação

Em 2007, o multimilionário Richard Mason separou-se da mulher, Kate, com quem teve três filhos. Em 2016, descobriu que tinha fibrose quística, e que a doença o tornou infértil à nascença. Porém, quer reconciliar-se com os filhos e por isso, fez um apelo na televisão britânica. "Rapazes, não fiz nada de errado. Eu amo-vos e a minha porta está sempre aberta", afirmou.Dois dos filhos cortaram relações com Richard Mason e não falam com ele há três anos: Joel, de 19 anos, e Willem, de 23. Quem ainda fala com Mason é Ed, gémeo de Joel. Este contou ao jornal The Telegraph que o pai "é muito manipulador, não é o tipo de pessoa que se quer ter por perto". "Mas ele ainda é o meu pai e eu não vou procurar o meu verdadeiro pai", afirmou.Quando soube da doença, Mason pediu 277 mil euros à mulher pelos danos causados. Aquando do divórcio, Kate ficou com 5,2 milhões de euros. Mason co-fundou o Money Supermarket, um serviço de comparação de preços.