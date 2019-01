"O que eu ouvi naquela noite no orfanato fez-me arrepios. Não conseguia parar de pensar nisso", confessou Katie Page.

Uma mulher, Katie Page, descobriu que os filhos que havia adotado são irmãos, pouco tempo depois de ter terminado o seu casamento, aos 30 anos, no Colorado, Estados Unidos.



Segundo avança o jornal Mirror, a mulher divorciou-se, mudou de emprego, comprou uma casa nova e começou a construir a sua casa de sonho até decidir adotar duas crianças, que mais tarde descobriu que, afinal, eram irmãos.



De acordo com o mesmo jornal, esta mãe está chocada pela sua pontaria certeira.



"O que eu ouvi naquela noite no orfanato fez-me arrepios. Não conseguia parar de pensar nisso", explicou a mulher.



Agora, Katie Page está mais feliz do que nunca.