Treinador e ex-futebolista argentino, de 58 anos, deve permanecer hospitalizado pelo menos até segunda-feira.

O treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona foi operado com sucesso no sábado numa clínica em Buenos Aires, informou o seu advogado, Matias Morla.



"A cirurgia em Diego Maradona terminou, graças a Deus tudo correu bem", escreveu na rede social Twitter o representante do futebolista, sem especificar que tipo de operação foi realizada.



Fontes clínicas citadas pela imprensa local indicam que se tratou de uma operação a uma hérnia umbilical.



Maradona, de 58 anos, deve permanecer hospitalizado pelo menos até segunda-feira, noticiou a agência de notícias Efe, citando fontes médicas.



O argentino, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol e que treina atualmente o Dorados de Sinaloa, realizou na passada semana exames médicos de rotina, durante os quais lhe foi detetado o problema.