Francisco Ferreira, presidente da ZERO, falou à SÁBADO sobre os possíveis resultados da reunião da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica que termina esta quarta-feira.

Os líderes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela estão reunidos numa cimeira de dois dias, que termina esta quarta-feira, enquanto membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica. Este é o quarto encontro da organização que foi criada em 1995 e tem como objetivo elaborar um modelo de desenvolvimento que acabe com a destruição da maior floresta tropical do planeta.