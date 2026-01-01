Moscovo diz ter abatido 168 drones ucranianos na véspera de Ano Novo

Maioria dos drones foi intercetada ao sobrevoar as regiões russas de Briansk (61) e Krasnodar (25).

As defesas antiaéreas russas terão abatido na quarta-feira, véspera de Ano Novo, 168 drones ucranianos que atacaram várias regiões russas, incluindo a cidade de Moscovo, anunciaram as autoridades russas.



Moscovo esteve na mira dos drones ucranianos, segundo as autoridades russas EPA

“Os sistemas de defesa antiaérea ativos destruíram 168 drones ucranianos de asa fixa”, diz o comunicado do Ministério da Defesa no Telegram, citado pela agência espanhola EFE.

A maioria dos drones foi intercetada ao sobrevoar as regiões russas de Briansk (61) e Krasnodar (25).

Outros 23 foram atingidos em Tula, 16 na região ucraniana anexada pela Rússia da Crimeia, 12 na região de Moscovo e sete em Kaluga.

De acordo com o presidente da câmara de Moscovo, Serguéi Sobianin, dos 12 drones abatidos na região de Moscovo, nove deles dirigiam-se para a capital.

Como consequência, vários aeroportos na parte ocidental da Rússia suspenderam temporariamente as descolagens e aterragens.

Na quarta-feira, entre as 08:00 e as 23:00 (hora de Moscovo), a Rússia abateu 53 drones ucranianos, de acordo com o Ministério da Defesa, que apenas informa sobre os drones que são intercetados.

Durante a noite de ontem, a Rússia intercetou 86 drones ucranianos.