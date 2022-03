Moscovo anuncia cessar-fogo em Mariupol para que civis sejam retirados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Ministério da Defesa de Rússia anunciou na noite desta quarta-feira um "regime de silêncio", ou um cessar-fogo local, a partir das 10:00 (07:00, em Lisboa) de quinta-feira, para retirar civis da cidade ucraniana cercada de Mariupol.







REUTERS/Alexander Ermochenko

Esta medida deverá permitir a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia com escala no porto de Berdiansk, sob controlo russo."Para que esta operação humanitária seja bem-sucedida, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV)", lê-se num comunicado governamental.