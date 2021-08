O fracasso ocidental no Afeganistão

Não foi apenas uma guerra americana. A guerra do Afeganistão foi a resposta aos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 e travada por uma vasta coligação ocidental entre os EUA e a NATO, incluindo Portugal, que queria caçar Bin Laden, mas também levar a democracia a um território dividido entre talibãs, líderes tribais e muitas etnias.



Esses eram os tempos da doutrina do efeito de dominó, defendida pelos senhores da guerra emergentes em Washington no Partido Republicano e em torno da liderança de George W. Bush, como Donald Rumsfeld e Dick Cheney. Foram estes velhos falcões, tributários do pensamento de Irving Cristol, um dos principais ideólogos do neoconservadorismo que influenciou toda a reação da direita americana à influência do Partido Democrata e dos movimentos sociais-democratas, do liberalismo social ou da contracultura de esquerda dos anos 60, marcada pela contestação à guerra do Vietname e pelo Maio de 1968, que empurraram a América para o unilateralismo e para um estatuto de potência unipolar, hoje insustentável. Insustentável para uma América que prefere lutar por uma economia mais sólida e comida na mesa do que pagar um insuportável esforço financeiro por esta guerra cada vez mais perdida no tempo e na memória colectiva. Mas também é insustentável num mundo que é muito mais complexo do que há 20 anos, dividido pela influência do gigante chinês, por uma Rússia espartilhada pelo poder dos oligarcas e dos serviços secretos, ambos simbolizados em Putin, e por uma Europa mais fraca e em busca de um reposicionamento entre os grandes.



A guerra do Afeganistão esgotou-se em 2011, quando Bin Laden foi abatido no Paquistão, e todo o processo político, diplomático e militar de uma década passa para a história como um terrível fracasso do mundo ocidental, da sua política, dos seus governos e diplomacias. A vingança foi material e simbolicamente consumada nesse assalto ao refúgio do chefe terrorista e o grande consenso entre democratas e republicanos sobre os cenários de saída do Afeganistão começa aí a gerar-se. Obama, Trump e Biden convergiram, por ação ou omissão, sobre a saída militar de um cenário de guerra onde morreram 2.500 soldados e foram feridos mais de 20 mil norte-americanos, bem como alguns milhares de pessoas de outras nacionalidades. Obama decidiu sair, Trump negociou com os talibãs, Biden foi incapaz de controlar o processo de saída.