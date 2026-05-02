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Morreram pelo menos 14 membros da Guarda Revolucionária do Irão ao desativar bombas de fragmentação

Lusa 02 de maio de 2026 às 10:33
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No mesmo incidente, outras duas pessoas ficaram feridas.

Pelo menos 14 membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, unidade de elite das Forças Armadas do Irão, morreram durante uma operação de desativação de engenhos explosivos na província de Zanjan, informou a agência de notícias Tasnim.

Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica
Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica AP

A área tinha ficado contaminada por restos de munições após ataques aéreos em que tinham sido utilizadas bombas de fragmentação e minas lançadas a partir de aeronaves, de acordo com a Tasnim.

Vastas áreas agrícolas — cerca de 1.200 hectares — ficaram expostas ao perigo de explosivos não detonados, noticiou ainda a agência, especificando que o incidente mortal ocorreu durante uma operação de limpeza em que participavam equipas especializadas do CGRI.

No mesmo incidente, outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Tasnim, até à data, as forças iranianas conseguiram neutralizar mais de 15 mil engenhos explosivos na região.

As autoridades iranianas associam a presença deste material bélico a recentes ofensivas na região.

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